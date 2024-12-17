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Водителей предупредили об изъятии автомобиля при неуплате штрафа

Юрист Юзифович: за неуплату вовремя штрафа ГАИ у водителя заберут автомобиль

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Михаил Мордасов/РИА Новости

Водители, не оплачивающие штрафы вовремя, могут лишиться своего автомобиля. Об этом журналу «За рулем» рассказал автоюрист Максим Юзифович.

«Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — сказал юрист.

По его словам, судебный пристав может взыскать имущество должника, включая денежные средства на счетах. Кроме того, в некоторых случаях у водителя могут задержать машину и вернуть только после погашения задолженности.

До этого юрист Юрий Митин заявил, что гражданин не может напрямую инициировать поверку некорректно работающей дорожной камеры, но при обжаловании полученного штрафа должен обратить внимание ГАИ и суда на разные показания в штрафной квитанции и на собственном видеорегистраторе.

«В вашей жалобе в ГАИ или вышестоящие инстанции подробно опишите ситуацию, укажите номер камеры и приложите видеозапись. В жалобе необходимо обосновать необходимость проверки камеры на предмет некорректной работы. Ваша жалоба послужит основанием для проведения проверки, но не гарантирует автоматическую внеплановую поверку», — сказал Митин.

Ранее стало известно, за что российских водителей могут оштрафовать на АЗС.

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