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МВД попросили отменить штрафы с камер ГИБДД в зоне вторжения ВСУ

НАС: штрафы ГИБДД в Курской, Брянской, Белгородской областях надо отменить

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Национальный автомобильный союз» (НАС) обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой отменить штрафы с камер фотовидеофиксации, наложенные на водителей в Курской, Брянской и Белгородской областях начиная с 6 августа. Об этом говорится в письме на имя министра за подписью вице-президента НАС Антона Шапарина (копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Водители вынуждены нарушать Правила дорожного движения, уезжать от угрозы на максимальной скорости, чтобы спасти людей. При этом на территории вышеупомянутых регионов функционируют камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД, выносятся административные штрафы», — подчеркивается в письме.

В документе предлагается отменить все административные штрафы за нарушение ПДД, наложенные должностными лицами органов ГИБДД МВД РФ в Белгородской, Брянской и Курской областях в период с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации, за исключением дел о нарушениях ПДД, за которые закон определяет наказания в виде административного ареста, лишения специального права и иные, отнесенные к компетенции судей федеральных судов и мировых судей.

Такая мера позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и зачастую использующих автомобиль как единственное средство спасения, говорится в обращении.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о скидках в 50% на штрафы за неоплату парковки.

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