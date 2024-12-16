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Первый белорусский электрокроссовер получил новый дизайн

В Белоруссии показали рестайлинг кроссовера Belgee EX50 местного производства

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CTV

Белорусский электрический кроссовер Belgee EX50 получил новый дизайн. Автомобиль в своем сюжете показал телеканал «СТВ».

«EX50 – первый электромобиль в исполнении белорусского бренда «Белджи». Он разработан совместно с Национальной академией наук. Часть опытных образцов уже готова. Всего будет пять штук», — отмечается в публикации.

От бензинового кроссовера электрический внешне отличается оригинальным бампером и глянцевой решеткой радиатора без прорезей. После выпуска опытной партии планируется начать серийное производство машины, но до выхода на рынок автомобиль должен пройти испытания и коммерческую оценку.

В рамках локализации компонентов на автомобиле применен инвертор от завода «Измеритель» из Новополоцка и электродвигатель от «Могилевлифтмаша».

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