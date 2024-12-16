Chery начала продажи внедорожников в ретро-стиле

Китайская компания Chery начала продажи на домашнем рынке внедорожников в ретро-стиле iCAR V23. Об этом сообщает carnewschina.com.

По габаритам Chery iCar V23 (4220x1915x1845 мм) выше и шире модели iCar 03. Автомобиль оснастили массивными бамперами, боковыми подножками, багажником на крыше и круглыми фарами. Дорожный просвет составляет 210 мм. Доступны шесть вариантов цвета кузова — оранжевый, черный, серый, зеленый, серебристый и белый.

В салоне внедорожника установлена медиасистема на базе Qualcomm Snapdragon 8155 с 15,4-дюймовым экраном. Кроме того, автомобиль оснащен системами помощи водителю уровня 2+, точкой доступа Wi-Fi и модемом 5G.

Модель доступна для заказа в задне- и полноприводных версиях с батареей CATL, которой хватит на 500 км. У заднеприводной модификации мощность электромотора составляет 136 л.с. Суммарная мощность двухмоторной модификации — 2011 л.с.

В Китае автомобиль продают за 100 тыс. юаней (1,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в России стали принимать заказы на новый гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7.

Новинкой будет торговать не официальное представительство Geely, а крупный поставщик техники из Китая. Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

За модель с батареей 8,5 кВт·ч придется отдать не менее 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России появится новая модель Peugeot.