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Появились фотографии Mazda с оторванной крышей после ДТП с грузовиком в Приморье

В Приморье появились фото Mazda с оторванной крышей после ДТП с грузовиком

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Телеграм-канал Полиция Приморья

Управление МВД по Приморскому краю опубликовало фото универсала Mazda с оторванной крышей после ДТП с грузовиком. Авария произошла во Владивостоке.

«Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомашины Mazda Capella, двигаясь со стороны улицы Пояркова в направлении улицы 2-я Крутая, в районе дома № 4 на улице Бианки совершил наезд на стоящее транспортное средство Mazda Titan», — отмечается в сообщении полиции.

Пострадавший водитель легковой машины госпитализирован с тяжелыми травмами. В полиции уточнили, что его водительский стаж составляет 17 лет. Водитель грузовика остановился на трассе из-за поломки. В момент аварии он ждал эвакуатор. По факту аварии возбуждено уголовное дело, Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии Volkswagen разорвало пополам после столкновения с автобусом.

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