В России появится новая модель Peugeot

В России в 2025 году начнутся продажи новой модели Peugeot. Об этом сообщают «Известия».

«Компания «Автомобильные технологии», которая занимается выпуском автомобилей Citroen в Калужской области, планирует в ближайшие месяцы вывести на российский рынок новую модель Peugeot», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что продажи новой модели Peugeot запланированы на первый квартал 2025 года. Какая именно модель выйдет на рынок, не уточняется. Будет ли автомобиль собираться на предприятии под Калугой, также неизвестно.

До этого «Известиям» стало известно, что китайская компания FAW рассматривает возможность наладить локальную сборку автомобилей в России.

«Завод компании FAW в Китае обладает всеми необходимыми ресурсами и мощностями, чтобы в полной мере отвечать запросам российской аудитории. Тем не менее бренд Bestune внимательно следит за ситуацией на рынке и, безусловно, рассматривает возможный вариант локальной сборки в России в будущем», — рассказали «Известиям» представители марки.

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