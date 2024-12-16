Массовая авария заблокировала Лефортовский тоннель в Москве

Из-за массового ДТП в Москве затруднено движение в Лефортовском тоннеле на Третьем транспортном кольце (ТТК). Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что в районе места аварии движение затруднено на участке длиной 2,5 км и призвали водителей искать пути объезда. Информация о пострадавших в массовой аварии уточняется.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 15:35 мск, длина пробки достигает 2,8 км. Она начинается перед пересечением ТТК с Нижегородской улицей, в районе платформы Калитники МЦД 2. Также пробка образовалась на самой Нижегородской, при съезде на ТТК.

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