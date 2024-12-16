Россиянам рассказали, какие поломки в автомобиле станут фатальными

Среди самых критичных поломок машины — проблемы с тормозной системой, рулевым управлением и трансмиссией, сообщил «Газете.Ru» руководитель автосервиса Fit Service Дмитрий Козловский.

«Любая проблема с тормозами опасна для жизни водителей и пассажиров. Даже минимальная утечка тормозной жидкости приводит к полному выходу из строя системы. Если есть подозрения на некорректную работу — повод прекратить движение и отправиться на СТО на эвакуаторе», — предупредил Козловский.

Часто автомобилисты сталкиваются с тем, что изнашиваются и ломаются рулевые тяги или наконечники. Полное разрушение этих элементов подвески приводит к потере контроля над автомобилем и риску аварии с самыми тяжелыми последствиями, отметил эксперт.

Эксплуатация автомобиля с неисправной трансмиссией ведет к серьезным повреждениям входящих в нее узлов и агрегатов. В результате через некоторое время автовладельцу придется заплатить за полную замену сломавшихся механизмов.

Еще одна проблема, с которой нельзя ездить — потеря топлива. Даже самая незначительная течь в топливной системе опасна. Бензин, который капает с топливных магистралей, спровоцирует пожар.

Нельзя оставлять без внимания неполадки генератора, аккумуляторной батареи и питающих проводов. Это не только приводит к серьезным поломкам, но и увеличивает риск возгорания автомобиля, предостерег специалист.

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