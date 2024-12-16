Названы сроки начала продаж в РФ кроссоверов SsangYong Korando

Российские продажи автомобилей KGM Korando начнутся в I квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора «РЭКС Моторс». Ранее машины продавались под брендом SsangYong.

KGM Korando будет доступен в трех комплектациях, предусмотрены версии как с передним, так и с полным приводом.

Кроссовер предложат с единственным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, который выдает 163 л.с. (280 Нм) и сочетается с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Гарантия составит пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров. Во второй половине 2025 года планируется локализовать сборку KGM в России.

До этого стало известно, что в России стартовал прием заказов на кроссовер MG RX5.

Автомобиль с передним приводом оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 171 л.с. при 5600 об/мин, а также 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Длина кроссовера — 4571 мм, колесная база — 2708 мм. До 100 км/ч автомобиль способен ускориться за 9,4 с.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового кросс-купе Dongfeng.