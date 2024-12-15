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Россиянин посыпал горящую Toyota Corolla снегом и попал на видео

Появилось видео, как россиянин присыпал горящую Toyota Corolla снегом

В Биробиджанском районе у мужчины загорелся автомобиль Toyota Corolla — он попытался потушить ее при помощи снега. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧСЕАО».

«Водитель оставил машину заведенной, пока ходил в магазин. Вернувшись, он пытался потушить пламя снегом. Пожарные ликвидировали возгорание», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что водитель попытался потушить авто при помощи снега и лопаты. По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности электрооборудования.

До этого четыре человека получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в городе Находке, расположенном в Приморском крае.

По информации ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в районе улицы Пирогова. Водитель машины Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Nissan Wingroad. При этом в результате аварии Toyota RAV4 загорелась. Пострадали четыре человека.

Ранее на видео попало, как трое мужчин из Lada Priora угрожали прохожему.

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