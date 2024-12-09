Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как трое мужчин из Lada Priora угрожали прохожему

В Москве попало на видео, как пассажиры Lada Priora угрожали прохожему мужчине

В центре Москвы мужчина столкнулся с агрессией после того, как сфотографировал Lada Priora под запрещающим знаком. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Уточняется, что к москвичу, который сделал фотографию автомобиля, подбежали несколько мужчин, начали угрожать и пытались вырвать телефон из рук. В этот момент москвич включил камеру и запечатлел происходящее на видео.

На кадрах видно, как мужчина кричит, угрожает и замахивается кулаком. Также можно заметить толпу очевидцев, которые просто смотрят на происходящее и не вмешиваются в конфликт.

До этого на видео попало, как автомобиль красноярского курсанта автошколы разорвало от удара о столб. Авария произошла 6 декабря в Красноярске, 23-летний водитель автомобиля Subaru двигался со стороны ул. Металлургов в направлении Енисейского тракта. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб электроопоры. Уточняется, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Карелии загорелся рейсовый автобус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами