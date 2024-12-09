На видео попало, как трое мужчин из Lada Priora угрожали прохожему

В центре Москвы мужчина столкнулся с агрессией после того, как сфотографировал Lada Priora под запрещающим знаком. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Уточняется, что к москвичу, который сделал фотографию автомобиля, подбежали несколько мужчин, начали угрожать и пытались вырвать телефон из рук. В этот момент москвич включил камеру и запечатлел происходящее на видео.

На кадрах видно, как мужчина кричит, угрожает и замахивается кулаком. Также можно заметить толпу очевидцев, которые просто смотрят на происходящее и не вмешиваются в конфликт.

До этого на видео попало, как автомобиль красноярского курсанта автошколы разорвало от удара о столб. Авария произошла 6 декабря в Красноярске, 23-летний водитель автомобиля Subaru двигался со стороны ул. Металлургов в направлении Енисейского тракта. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб электроопоры. Уточняется, что водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Карелии загорелся рейсовый автобус.