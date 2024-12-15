В России предупредили об изъятии машин при неуплате штрафа

Российские водители, которые не оплачивают штрафы вовремя, рискуют лишиться автомобиля. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на генерального директора юридической компании Legal Right Максима Юзифовича.

«Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — предупредил он.

Также Юзифович сказал, что судебный пристав-исполнитель имеет право взыскать имущество должника, включая деньги на счетах. В ряде случаев у водителя даже могут задержать автомобиль — пока он не погасит задолженность.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, за что российских водителей могут оштрафовать на АЗС.