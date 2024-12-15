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В России предупредили об изъятии машин при неуплате штрафа

Юрист Юзифович предупредил о риске изъятия машины при неуплате штрафа

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Depositphotos

Российские водители, которые не оплачивают штрафы вовремя, рискуют лишиться автомобиля. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на генерального директора юридической компании Legal Right Максима Юзифовича.

«Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов», — предупредил он.

Также Юзифович сказал, что судебный пристав-исполнитель имеет право взыскать имущество должника, включая деньги на счетах. В ряде случаев у водителя даже могут задержать автомобиль — пока он не погасит задолженность.

До этого Госдума повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей. Подробности — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, за что российских водителей могут оштрафовать на АЗС.

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