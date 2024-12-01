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В России деньги BMW направят на покупку дронов для СВО

Mash: на деньги BMW, которые отсудил россиянин, купят дроны для СВО

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Телеграм-канал «Mash»

Житель Подмосковья, который отсудил у автоконцерна BMW 300 млн рублей, собирается отдать половину суммы на покупку дронов для российских бойцов на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Тот самый бизнесмен из Подмосковья, который отсудил у немцев больше 300 млн рублей, рассказал нам, что пожертвует половину суммы на беспилотники для СВО. По крайней мере, дал слово. Сейчас его дело до сих пор в Мосгорсуде», — говорится в публикации.

Отмечается, что представители BMW подали апелляцию, пытаясь отменить решение.

До этого сообщалось, что бизнесмен, проживающий в Подмосковье, отсудил у немецкого автоконцерна BMW свыше 300 млн рублей из-за сломанного вентилятора.

В результате суд постановил, что компания должна платить неустойку до замены машины. Однако BMW проигнорировала это требование. В результате сейчас бренд должен россиянину уже более 300 млн рублей.

Ранее в Москве потушили заблокировавший платную трассу горящий BMW.

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