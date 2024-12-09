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Реки России начали уходить под лед

Вильфанд сообщил, что реки в европейской части России начинают покрываться льдом

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Илья Питалев/РИА Новости

Ледовые явления начинают формироваться на реках в центре европейской России, и в скором времени их развитие продолжится. Такой заявление сделал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В настоящее время в центре европейской России наблюдается постепенное развитие ледовых явлений», — отметил он.

В ближайшие дни ожидается образование льда на водоемах в Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областях, а также на Верхнем Дону и на Днепре к северу от Смоленска.

По-другому обстоят дела в Сибири. Так, власти Бурятии приняли решение перевести более 80 тысяч школьников на дистанционное обучение в связи с аномально теплой погодой в регионе. «В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников», — говорится в сообщении.

Жителей этих районов призвали не пользоваться личным транспортом. В правительстве Бурятии отметили, что теплая погода привела к таянию снега и намерзанию льда.

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