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Звезду «Аноры» Серебрякова поймали на регулярных нарушениях ПДД

Shot: актер Алексей Серебряков собрал штрафов на 41 тыс. рублей за нарушения ПДД

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Телеграм-канал «SHOT»

Звезда нашумевшего фильма «Анора» Алексей Серебряков регулярно нарушает правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«По столичным дорогам артист рассекает на Land Rover Discovery и регулярно нарушает ПДД. Так, Серебряков превышал скорость, ездил без ремня безопасности, не платил за платную парковку и гонял по обочине», — говорится в публикации.

Общая сумма штрафов — 41 тыс. рублей. Отмечается, что Серебряков погасил все задолженности, за исключением неоплаченного проезда по «платнику».

До этого сообщалось, что другая звезда «Аноры», актер Юра Борисов, которого недавно номинировали на премию «Золотой глобус», получил 51 штраф за нарушение ПДД в России.

По информации СМИ, общая сумма штрафов Борисова составляет почти 100 тыс. рублей. Звезда «Аноры» ездил по российским дорогам на Mitsubishi Outlander с 2020 года.

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее в России резко ужесточили штрафы для водителей.

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