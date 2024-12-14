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Трассу М-4 «Дон» временно перекрыли из-за массового ДТП

Около 20 машин столкнулись в Домодедово, трассу М4 временно перекрыли

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Массовое ДТП произошло на трассе М4 «Дон» в Домодедово, трассу временно полностью закрыли. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Столкнулись, по предварительным данным, около 20 автомобилей, в аварию попали в том числе и фуры», — говорится в публикации.

Из-за перекрытия движения по трассе в месте ДТП образовалась пробка.

Очевидцы предполагают, что причиной массовой аварии могла стать скользкая из-за погодных условий дорога.

В главке подмосковной полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось с 33-го по 36-й километр трассы М4 «Дон». На этом участке дороги произошло сразу шесть аварий с участием 13 машин, никто не пострадал.

7 декабря на востоке Москвы на МКАД произошла массовая авария с грузовыми автомобилями. На внешней стороне 2-го км МКАД столкнулись четыре грузовых автомобиля. В районе места аварии наблюдались затруднения движения транспорта.

Ранее россиянам назвали три неисправности, с которыми машину отправят на штрафстоянку.

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