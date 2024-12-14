Оренбуржец устроил погоню и побил головой полицейскую машину

В Оренбурге мужчина в состоянии опьянения устроил погоню, а после пробил лобовое стекло патрульной машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«В ходе несения службы экипажем ДПС отдельного батальона ГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» на пересечении улицы Туркестанской и улицы Степана Разина был замечен автомобиль «Хавал», который осуществлял движение с нарушением Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, но водитель его проигнорировал и продолжил движение. В результате преследования нарушитель остановился во дворе жилого дома на улице Чкалова. Выяснилось, что за рулем был 34-летний житель Акбулака, который управлял автомобилем Haval в состоянии опьянения.

В служебной машине задержанный начал оскорблять инспектора ДПС и бить головой по переднему боковому стеклу, а также ногами – по лобовому, в результате чего оно треснуло.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили административное расследование по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также собрали материал по статье «Оскорбление представителя власти».

Ранее пассажир нанес несколько ударов кондуктору в Улан-Удэ.