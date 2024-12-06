Россиянам назвали три неисправности, с которыми машину отправят на штрафстоянку

Инспектор ДПС имеет право задержать транспортное средство и отправить его на штрафстоянку, если у машины неисправны тормоза, рулевое управление и сцепное устройство. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Задержание транспортного средства предусмотрено, если у него неисправна тормозная система, сцепное устройство автопоезда или есть люфт в рулевом управлении. Его сотрудники ДПС замеряют прямо на дороге специальными инструментами. В основном такие рейды в городах касаются маршрутных такси и автобусов», — пояснил Воропаев.

Это основные неисправности, при которых инспекторы запрещают дальнейшее движение автомобиля и направляют его на спецстоянку, указал он. В случае с другими неисправностями, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, инспектор выписывает водителю требование об их устранении.

Если за указанный в документе срок водитель не устранил дефект (например, не снял тонировку со стекол) и снова попался инспектору, его могут оштрафовать или арестовать на срок до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции, предупредил юрист.

«Задержание транспортного средства предусмотрено и по другим основаниям – например, при отсутствии у водителя документов на автомобиль», — напомнил Воропаев.

Ранее россиянам рассказали, как проверить авто после ремонта.