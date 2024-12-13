Американец угнал белоснежный Rolls-Royce за $500 тыс. и разбил его о стену закусочной

В США 21-летний молодой человек угнал Rolls-Royce Cullinan стоимостью $400-500 тыс. (₽41,6-52 млн) и протаранил на нем стену ресторана быстрого питания Checkers. Об этом сообщает New York Post.

ДТП произошло в Форт-Лодердейле (Флорида). Ночью Малик Паттерсон сел за руль чужого белоснежного Rolls-Royce возле отеля Hilton и уехал, но его быстро заметили полицейские. В городской полиции настаивают, что не преследовали угонщика, а он сам не справился с управлением и врезался в закусочную. В результате аварии никто не пострадал, хотя Checkers в этот момент был открыт.

При этом хозяин заведения отнесся с пониманием и сочувствием к угонщику дорогого автомобиля.

«Это Rolls-Royce, и людям нравится красть вещи и немного покататься. Но эта увеселительная поездка оказалась не слишком веселой для этого человека, потому что он посажен, а машина разбита», — приводит издание слова владельца ресторана, попросившего не упоминать его имя.

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