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Автомобильный бренд Jidu от Geely и Baidu вышел на российский рынок

В России автомобиль Jidu Robo-01 будет продаваться по цене от 5,8 млн рублей

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Телеграм-канал «No Limits»

На российский рынок вышла автомобильная марка Jidu, принадлежащая автопроизводителю Geely и IT-гиганту Baidu. Первая новинка марки, кроссовер Robo-01, будет продаваться в России по цене от 5,8 млн рублей, сообщает Telegram-канал No Limits.

Автомобиль выведен на рынок по инициативе российского дистрибьютора, но производитель сотрудничает с ним и готов вносить корректировки в программное обеспечение. Главная особенность кроссовера — автопилот, обеспечивающий автономность четвертого уровня, когда водитель может вмешиваться в управление, но не обязан это делать.

Кроссовер снабжен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и полным приводом. Тяговая батарея обеспечивает запас хода в 600 км. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,9 с.

Ранее стало известно, что в России начались продажи Lada Aura.

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