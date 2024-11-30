Автомобильный бренд Jidu от Geely и Baidu вышел на российский рынок

На российский рынок вышла автомобильная марка Jidu, принадлежащая автопроизводителю Geely и IT-гиганту Baidu. Первая новинка марки, кроссовер Robo-01, будет продаваться в России по цене от 5,8 млн рублей, сообщает Telegram-канал No Limits.

Автомобиль выведен на рынок по инициативе российского дистрибьютора, но производитель сотрудничает с ним и готов вносить корректировки в программное обеспечение. Главная особенность кроссовера — автопилот, обеспечивающий автономность четвертого уровня, когда водитель может вмешиваться в управление, но не обязан это делать.

Кроссовер снабжен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и полным приводом. Тяговая батарея обеспечивает запас хода в 600 км. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 3,9 с.

Ранее стало известно, что в России начались продажи Lada Aura.