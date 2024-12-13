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Названы минусы пикапа Sollers ST6 с мотором как у УАЗа

Автоэксперт Виноградов назвал три минуса пикапа Sollers ST6 с мотором как у УАЗа

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ресс-служба «Соллерс»

Пикап Sollers ST6, сборка которого налажена в России, доступен по цене и прочен, но ему не хватает некоторых современных опций. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Дизельный двигатель нравится не всем – из-за повышенного шума или долгого прогрева зимой. Потому есть альтернатива в виде бензинового мотора», — написал Виноградов.

По его словам, комбинация приборов со стрелочными циферблатами вполне информативна, но монохромный дисплей хотелось бы заменить более современным. Также в комплектации ST6 отсутствует климат-контроль. При этом машина снабжена обогревами сидений и зеркал, а также медиасистемой, к которой можно подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto.

Подвеска и задний мост по геометрическим параметрам совпадают с агрегатами Toyota Hilux седьмого поколения, уточнил эксперт.

«Можно сказать, что под капотом ST6 стоит дизельный двигатель от УАЗа. Хотя правильнее утверждать, что наоборот. Ведь 2,0-литровый дизель уже в 2025 году появится под капотом «УАЗ Профи», а следом – и на Патриоте», — указал Виноградов.

Ранее стало известно, что цена Lada Largus в России приблизилась к 2 млн рублей.

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