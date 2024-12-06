На видео попало, как ветеран СВО требовал бесплатный проезд в трамвае

В Магнитогорске 5 декабря в трамвае номер 21 участник СВО поругался с кондуктором, потому что не хотел оплачивать проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Черное Белое. Магнитогорск».

На кадрах видно, как мужчина пытается объяснить кондуктору, что он является участником спецоперации, поэтому оплачивать проезд не должен. Также военный требовал от женщины юридических знаний.

Транспортная компания Магнитогорска МП «Маггортранс» прокомментировала произошедшее и сообщила, что среди льгот, положенных ветеранам боевых действий, нет бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

До этого в Кузбассе на видео попал пьяный водитель, который решил устроить рэп-баттл с задержавшими его гаишниками. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции в Прокопьевском остановили Mazda, за рулем которой оказался 29-летний пьяный мужчина. Во время зачитывания протокола водитель начал раскачиваться и заявил, что у гаишника есть потенциал стать баттл-рэппером.

Ранее сообщили, что Россию ждет обвал производства автобусов и грузовиков в 2025 году.