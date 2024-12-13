Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как воронежец без штанов бегал по дороге после поджога квартиры

В Воронеже на видео попал мужчина без штанов, который бегал по дороге

В Воронеже 13 декабря мужчина поджег квартиру, порезал лицо девушке, а потом бегал без штанов по дороге и просил местных автомобилистов подвезти его. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Воронеж».

«В ЖК «Озерки» подожгли квартиру и порезали девушку. ЧП произошло сегодня утром в доме №7 в Пограничном проезде. Пожар вспыхнул на 15-м этаже в однокомнатной квартире. Огонь повредил кухню», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, мужчина, виновник возгорания, выбежал из квартиры во двор и начал просить водителей его подвезти. Инцидент очевидцы запечатлели на камеру.

На кадрах видно, как мужчина в трусах бегает по дороге с фонариком в руке. Местный житель предлагает ему пойти погреться, на что воронежец соглашается и убегает.

Уточняется, что мужчину задержали в подъезде дома номер 13 на улице Шидловского. Воронежец был в крови, предварительно из-за того, что утром он порезал лицо девушки.

Ранее самолет упал упал на трассу в Нью-Йорке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами