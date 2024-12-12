Перечислены пять самых узнаваемых китайских авто в России

Россияне назвали Geely наиболее узнаваемым китайским автомобильным брендом. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты опроса 5 тыс. автовладельцев.

«По итогам опроса выяснилось, что самым узнаваемым у россиян автомобильным брендом из КНР является Geely, который указало 29,4% автовладельцев. Второе место в рейтинге занял Chery с показателем 24,6%. В тройку лидеров вошла и марка Haval», — отмечается в публикации.

Бренд Haval признали самым узнаваемым 22,1% опрошенных. В пятерку наиболее известных россиянам вошли также Changan и Tank, но их результаты значительно ниже, чем у лидеров рейтинга. Changan в качестве китайского автомобильного бренда, который первым приходит на ум, упомянули 4,1% опрошенных. Tank назвали всего 2,3% респондентов.

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