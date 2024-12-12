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Компания Wildberries запустила производство собственных полуприцепов

Компания Wildberries начала производить полуприцепы для перевозки грузов

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Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила производство изотермических полуприцепов для перевозки грузов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.

Сообщается, что производством занимается подразделение автоматизации компании в Подмосковье. Реализовать проект планируют в три этапа. Первый – уже пройден: специалисты создали техническое задание и наладили выпуск изотермической надстройки. Со следующего года на втором этапе планируют запустить производство шасси для полуприцепов, а на третьем – освоить выпуск осевых агрегатов.

Уточняется, что в планах компании создать 60 полуприцепов в течение первого года, а после масштабирования производства, его планируют перенести на другую площадку в Рязань.

Проект позволит уменьшить зависимость компании от сторонних поставщиков техники, а также сэкономить. Сообщается, что производство собственного автомобильного полуприцепа будет на 30% выгоднее покупки его аналога, а потенциальная экономия на единицу техники может составить до 3 млн рублей.

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