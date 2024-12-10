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Россиянам рассказали, какие способы проверки моторного масла неэффективны

Автоэксперт Торосян назвал три ошибочных способа проверки моторного масла

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Илья Наймушин/РИА Новости

Единственным правильным способом для оценки свойств и качества моторного масла, а также подтверждения соответствия заявленным техническим характеристикам, является лабораторный анализ, результатом которого становится заключение эксперта. Об этом «Российской газете» сообщил главный технолог UPEC («Юнайтед Петрокемикалс») Виктор Торосян.

«Все остальные методы оценки качества моторных масел, которые часто используют блогеры, дают ограниченное представление о продукте и зачастую вводят потребителей в заблуждение», — отметил специалист.

По словам Торосяна, оценка масла по цвету — неэффективный способ, поскольку базовое масло прозрачное, а оттенок ему придает пакет присадок. Также анализ по запаху не поможет отличить подделку. Некоторые компании могут добавить отдушки, которые меняют аромат, поэтому если у двух моторных масел разные запахи, это не значит, что одно из них поддельное.

Иногда масла проверяют по вязкости, таким способом оценивают текучесть при температуре окружающей среды. Однако этот метод также не является верным, поскольку текучесть зависит от температуры измерения и индекса вязкости.

Так, лабораторный анализ, особенно с учетом современного технического прогресса, например, появления лазерной печати, изготовления голограмм и этикеток, становится единственным эффективным способом проверки моторного масла на качество продукта.

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