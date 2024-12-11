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«Брызги крови, давка»: пассажир рассказал, как автобус под Новосибирском съехал в кювет

Автобус, столкнувшийся с большегрузом под Новосибирском, перевернулся четыре раза

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Телеграм-канал mvd_54

Пассажир автобуса, упавшего в кювет после столкновения с большегрузом, Никита рассказал «Газете.Ru», что в результате аварии автобус занесло и несколько раз перевернуло. По его словам, в салоне была давка из-за большого количества пассажиров, но все они помогали друг другу вылезти из автобуса.

«Я находился в автобусе в самой задней части салона. Причиной аварии послужило столкновение фуры в заднюю часть автобуса. Удар был на скорости, почувствовал его сзади, потом занос, съезд по склону и несколько переворотов. Сам отделался ссадинами и ушибами. Салон автобуса был полный, и переворотов было четыре точно. Представьте сами, какая была давка. Брызг крови было много, стекла выбиты. Ранения точно видел. Да, естественно, пассажиры помогали друг другу, была самоорганизация. Но при этом подоспели службы на помощь. Полиция приехала очень быстро. Я видел фуру после ДТП, один угол был сильно вмят», — сказал он.

Никита добавил, что вины водителя автобуса в аварии нет. Но о его состоянии после ДТП ему ничего неизвестно.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, в результате аварии пострадали три человека, всего в салоне находились 45 пассажиров. По информации ведомства, автобус следовал по маршруту площадь Калинина — Французский квартал.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы стали чаще попадать в аварии.

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