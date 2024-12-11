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На видео попали последние секунды перед ДТП с фурой, перекрывшей дорогу под Великим Устюгом

В Вологодской области попали на видео последние секунды перед ДТП с большегрузом

В Вологодской области большегрузная фура опрокинулась и заблокировала движение по федеральной трассе А-123. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла в Великоустюгском округе, недалеко от деревни Красавино в среду около 17:20. Водитель грузовика Mercedes-Benz с прицепом выехал на встречную полосу и опрокинулся. Массивные рулоны бумаги, которые вез грузовик, в результате аварии выкатились на дорогу. Водитель госпитализирован с травмами.

На кадрах видно, что фура заблокировала всю проезжую часть двухполосной дороги. Массивные рулоны покатились в сторону другого грузовика с видеорегистратором, водитель которого успел остановиться.

До этого на видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя автомобилями на Урале.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, какие автомобили могут принудительно снять с учета в России.

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