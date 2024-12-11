На видео попали последние секунды перед ДТП с фурой, перекрывшей дорогу под Великим Устюгом

В Вологодской области большегрузная фура опрокинулась и заблокировала движение по федеральной трассе А-123. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла в Великоустюгском округе, недалеко от деревни Красавино в среду около 17:20. Водитель грузовика Mercedes-Benz с прицепом выехал на встречную полосу и опрокинулся. Массивные рулоны бумаги, которые вез грузовик, в результате аварии выкатились на дорогу. Водитель госпитализирован с травмами.

На кадрах видно, что фура заблокировала всю проезжую часть двухполосной дороги. Массивные рулоны покатились в сторону другого грузовика с видеорегистратором, водитель которого успел остановиться.

До этого на видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя автомобилями на Урале.

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