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Россиян предостерегли от включения «нейтрали» перед светофором

Автоэксперт Колодочкин: включение «нейтрали» перед светофором изнашивает АКП

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Longfin Media/Shutterstock/FOTODOM

Включение нейтральной передачи или перевод селектора в «паркинг» при кратковременной остановке у светофора ведет к дополнительному износу трансмиссии. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Автомат потому и автомат, что не требует внимания к себе: переключать его режимы при кратковременных остановках нет никакого смысла. Более того, при переключениях ускоряется износ его фрикционов и прочих элементов», — написал Колодочкин.

По его словам, на автомобилях с АКП этот режим работы трансмиссии нужен только для перекатывания машины вручную и погрузки ее на эвакуатор при неисправности. На машинах с механической трансмиссией также не стоит переводить рычаг в нейтральное положение задолго до остановки, посоветовал эксперт. В режиме «торможения двигателем», когда педаль газа отпущена, топливо практически не расходуется, указал он.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, каким машинам грозит принудительное снятие с учета из-за проблем с растаможкой.

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