Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали три уловки гаишников для лишения прав водителя

Автоюрист Воропаев назвал три уловки недобросовестных гаишников для лишения прав

close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Недобросовестные инспекторы ГИБДД часто склоняют водителей к подписанию отказа от медосвидетельствования на опьянение, что приводит к лишению водительских прав даже в тех случаях, где этого наказания можно законно избежать. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«У водителей, особенно молодых, начинают различными уговорами выбивать отказ от медицинского освидетельствования. Водителю говорят, что следы наркотиков в организме сохранятся и его поставят на учет в наркодиспансере, если он употреблял их несколько месяцев назад или просто стоял рядом с тем, кто курил что-то запрещенное», — привел пример Воропаев.

Поддавшись на уговоры недобросовестного полицейского, водитель получает то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 тыс. рублей, предупредил юрист. Еще одна уловка инспекторов заключается в том, чтобы убедить водителя согласиться с показаниями алкометра в машине ДПС и не настаивать на медосвидетельствовании у врача.

«Это актуально, когда человек надышал 0,17-0,18 мг/л алкоголя при пороговом значении 0,16 мг/л. Если в такой ситуации поехать к врачу, состояние опьянения скорее всего не установят», — пояснил юрист.

Третья уловка связана с поворотом налево или разворотом через сплошную линию разметки. Чтобы привлечь водителя за езду по встречной полосе, инспекторы составляют схему так, будто водитель проехал какое-то расстояние по «встречке», а не свернул налево, заключил Воропаев.

Ранее стало известно, что власти Москвы отказались от муляжей дорожных камер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами