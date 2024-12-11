Россиянам назвали три уловки гаишников для лишения прав водителя

Недобросовестные инспекторы ГИБДД часто склоняют водителей к подписанию отказа от медосвидетельствования на опьянение, что приводит к лишению водительских прав даже в тех случаях, где этого наказания можно законно избежать. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«У водителей, особенно молодых, начинают различными уговорами выбивать отказ от медицинского освидетельствования. Водителю говорят, что следы наркотиков в организме сохранятся и его поставят на учет в наркодиспансере, если он употреблял их несколько месяцев назад или просто стоял рядом с тем, кто курил что-то запрещенное», — привел пример Воропаев.

Поддавшись на уговоры недобросовестного полицейского, водитель получает то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде — лишение прав на 1,5-2 года и штраф 30 тыс. рублей, предупредил юрист. Еще одна уловка инспекторов заключается в том, чтобы убедить водителя согласиться с показаниями алкометра в машине ДПС и не настаивать на медосвидетельствовании у врача.

«Это актуально, когда человек надышал 0,17-0,18 мг/л алкоголя при пороговом значении 0,16 мг/л. Если в такой ситуации поехать к врачу, состояние опьянения скорее всего не установят», — пояснил юрист.

Третья уловка связана с поворотом налево или разворотом через сплошную линию разметки. Чтобы привлечь водителя за езду по встречной полосе, инспекторы составляют схему так, будто водитель проехал какое-то расстояние по «встречке», а не свернул налево, заключил Воропаев.

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