Врачи заметили, что у подростка после аварии на Бали прокушен язык

Индонезийские врачи обнаружили, что у подростка, попавшего в ДТП на Бали, прокушен язык. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Врачи только спустя неделю обнаружили, что у пострадавшего прокушен язык, и потребовали около 550 тысяч рублей за его сшивание», — говорится в сообщении.

По словам матери пострадавшего Ярослава, подростку проводили несколько операций, в ходе которых вводили ларингоскоп через рот, поэтому прокушенный язык врачи должны были увидеть раньше.

Сообщается, что близкие подростка отказались от операции и доверят восстановление органа российским врачам в РНИМУ им. Пирогова. Уточняется, что 13 декабря Ярослава перевезут в Москву, бригада медицины катастроф уже прибыла на Бали и ведет подготовку к вылету.

До этого сообщалось, что на Бали за лечение российского подростка, пострадавшего в жестком ДТП с мотоциклом, сказали заплатить 4 млн рублей. По словам матери пострадавшего, счет за лечение в балийской больнице увеличивается каждый день.

Ранее стало известно о состоянии российского подростка, разбившегося на байке на Бали.