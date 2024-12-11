Россиянам рассказали, во сколько обходится содержание Lada Largus

Стоимость владения Lada Largus для автомобилиста из Москвы составит 1,7 млн рублей за пять лет при цене новой машины в 1,66 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В год на содержание российского универсала потребуется 343,2 тыс. рублей, километр пробега обойдется в 22,9 рубля. В течение пяти лет владелец Largus потратит 193,1 тыс. рублей на регламентное техобслуживание, в 23,9 тыс. рублей оценивается текущий ремонт. Еще 376,6 тыс. рублей уйдет на топливо, 43,3 тыс. рублей на шины и услуги шиномонтажа. Страхование машины по каско обойдется в 349,4 тыс. рублей за пятилетний срок, еще 70,1 тыс. рублей уйдет на ОСАГО.

После пяти лет эксплуатации с общим пробегом 75 тыс. км Largus потеряет в стоимости 651,5 тыс. рублей, его остаточная стоимость оценивается в 1 млн рублей.

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