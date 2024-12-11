МВД разыскивает местных, которые набрали пива из разбившейся в Башкирии фуры

Полиция разыскивает жителей Башкирии, которые набрали пива после аварии фуры на трассе Уфа — Самара. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Авария случилась на трассе Уфа — Самара сегодня утром в районе села Кандры. Грузовик с пивом врезался в отбойник, высыпав банки прямо на дорогу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местные жители сняли и распространили видео с банками, в результате чего через час все пиво забрали с дороги. В полиции тоже увидели видеоматериалы и теперь собираются найти нарушителей, поскольку сбор банок после ДТП можно считать кражей.

До этого в Санкт-Петербурге в автобусе номер 12 на пассажира-безбилетника напал мужчина, который решил заступиться за кондуктора. Уточняется, что 38-летний пассажир не оплатил проезд, в результате чего контролер начал с ним конфликтовать. Другой пассажир решил вступиться за кондуктора, поэтому распылил газовый баллончик в лицо безбилетнику, а после этого достал пистолет и применил его в качестве холодного оружия.

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