Стала известна личность водителя, устроившего ДТП с девушками на тюбинге

За рулем автомобиля, к которому был привязан тюбинг с двумя девушками, находился тиктокер Ильчин Керимов, сообщает Kras Mash. Канал опубликовал фото мужчины и его машины.

«Это Керимов Ильчин и его Honda Torneo, к которой была привязана плюшка с двумя девушками в Красноярске», — говорится в сообщении канала.

До этого сообщалось, что две девушки разбились, катаясь на ватрушке в Красноярске. Уточняется, что они ехали на тюбинге, привязанном к машине, и выкатились на встречную полосу движения, где врезались в автомобиль Toyota Camry. 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, а 20-летняя находится в реанимации.

Девушка, которая не выжила в аварии, — хорошая знакомая парня Лиза. Сам Керимов тиктокер, работал в охране развлекательных заведений, например, «Циркуса». Также занимался перепродажей машин.

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