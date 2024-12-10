Москвичка подала заявление на таксиста, который съел ее забытую пиццу

В Москве таксист съел пиццу, которую забыла пассажирка в салоне автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Москвичка заказала такси, чтобы добраться до пункта назначения, но при выходе забыла блюдо в машине. Когда девушка опомнилась и позвонила водителю, он ответил, что пиццы уже нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таксист отказался возвращать деньги за пиццу, поэтому девушка обратилась в полицию.

До этого на видео попало, как водитель автобуса устроил истерику перед пассажирами в Челябинске. Сообщается, что в автобус зашла женщина и попыталась оплатить проезд картой, которая оказалась заблокирована. После этого водитель остановил транспортное средство, открыл двери и отказался ехать по маршруту. Пассажиры начали возмущаться, тогда мужчина вышел в салон и стал кричать на челябинку. Уточняется, что до этого один из пассажиров оплатил за нее проезд.

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