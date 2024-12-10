На видео попало, как во время погони «Жигули» врезались в локомотив в Майкопе

В Майкопе мужчина за рулем автомобиля «Жигули» уезжал от догоняющей его иномарки и врезался в проезжающий локомотив. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что машину преследовали люди на черной иномарке, которые сразу после столкновения взяли биты и побежали к месту аварии. Сообщается, что водитель «Жигулей» выбрался из помятого автомобиля и успел скрыться.

На кадрах видно, как машина выезжает вперед локомотива, пытаясь успеть проехать. Машинист тормозит, но все равно врезается в автомобиль. Уточняется, что обошлось без пострадавших.

До этого в центре Москвы мужчина столкнулся с агрессией после того, как сфотографировал Lada Priora под запрещающим знаком. К москвичу, который сделал фотографию автомобиля, подбежали несколько мужчин, начали угрожать и пытались вырвать телефон из рук. В этот момент москвич включил камеру и запечатлел происходящее на видео.

Ранее мужчина избил безбилетника пистолетом в Петербурге.