Стало известно, на сколько подорожают запчасти для иномарок

В 2025 году на 40% вырастет цена на запчасти для европейских иномарок, и на 15-20% — для китайских. Об этом журналу «За рулем» рассказал СЕО проекта Likvi.com Александр Коротков.

По словам Короткова, ассортимент запчастей адаптируют к современным реалиям, увеличивается доля китайских и местных брендов, которые заняли места ушедших из России иностранных поставщиков. А вот выбор деталей для корейских и европейских машин остается ограниченным. Поставщики стараются поддерживать минимально необходимый ассортимент запчастей, поэтому сосредоточены на поставках более востребованных позиций.

Сроки доставки медленно сокращаются, появляются альтернативные маршруты. Так, новый путь через Турцию и другие страны остается более длительным, чем прежние прямые поставки из Европы.

По мнению эксперта, в начале следующего года автомобилистам нужно готовиться к росту цен и временным задержкам. Однако, в первой половине 2025 года ожидается достижение ценового плато, а ситуация с запчастями локализованных брендов стабилизируется.

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