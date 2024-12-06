На видео попало, как авто красноярского курсанта автошколы разорвало от удара о столб

В Красноярске утром 6 декабря водитель без прав не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщает ГИБДД Красноярска в своем Telegram-канале.

«23-летний водитель автомобиля «Субару» двигался со стороны ул. Металлургов в направлении Енисейского тракта. Не справившись с управлением, он допустил наезд на столб электроопоры, расположенный справа по ходу движения», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники полиции установили, что водитель не имел права управления, но в настоящее время проходил обучение в автошколе.

На кадрах видно, как автомобиль Subaru съезжает с дороги и врезается в столб, от столкновения части машины разлетаются и идет дым.

Сообщается, что на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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