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В Карелии загорелся рейсовый автобус

Прокуратура Карелии начала проверку после возгорания автобуса с пассажирами

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СУ СК России по Республике Карелия

Сотрудники прокуратуры Республики Карелия организовали проверку в связи с возгоранием рейсового автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В заявлении отмечается, что речь идет об инциденте с автобусом, который следовал из Петрозаводска в Святозеро-Петрозаводск. Транспортное средство загорелось около 15:00 мск в районе поселка Матросы. После этого на место происшествия выехали представители прокуратуры.

«Надзорное ведомство проверит исполнение перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что проверку также начали сотрудники органов расследования. Их деятельность находится на контроле прокуратуры.

При этом пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в официальном Telegram-канале уточнила, что в момент ЧП в салоне автобуса находились семь пассажиров. Люди смогли самостоятельно выбраться из загоревшегося транспортного средства.

Ранее в Новосибирской области в результате опрокидывания автобуса пострадали 11 человек.

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