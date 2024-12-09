Россиянам назвали существенные недостатки кроссовера Lexus RX

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» назвал минусы кроссовера Lexus RX в бюджете до миллиона рублей. За эту сумму можно купить машину 2006-2007 годов выпуска.

«С большой долей вероятности под капотом будет мощный двигатель V6 объемом 3,5 литра и мощностью 276 л.с. В целом это очень надежный агрегат, и слабых мест у него нет. Кроме высокого транспортного налога», — сказал эксперт.

По его словам, для этой модели характерно подтекание антифриза из системы охлаждения.

Не отличаются долговечностью передние амортизаторы и ступичные подшипники. Часто выходит из строя насос гидроусилителя.

Еще одним важным и недешевым расходником являются тормозные диски. Их хватает на 50-60 тыс. километров. Также часто у RX с пробегом подклинивают задние суппорты.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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