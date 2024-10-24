Ожидание — до месяца: московские автосервисы перегружены потоком машин «Союз автосервисов» сообщил о перегрузке мощностей автосервисов в Москве

Очереди на сколько-нибудь значимый ремонт автомобилей в Москве достигают нескольких недель, а по кузовным работам — до месяца, выяснила «Газета.Ru». Сервисмены объясняют сложившуюся ситуацию кадровым голодом, застройкой жилыми домами промзон, где ранее находились станции техобслуживания, и демографическим спадом. Что известно о перегрузке мощностей автосервисов в столице — в материале «Газеты.Ru».

Очереди в московских автосервисах и у некоторых бывших официальных дилеров достигают нескольких недель, убедился корреспондент «Газеты.Ru», обратившийся не менее чем в 10 автостанций техобслуживания с вопросом о ремонте автомобиля.

Об отсутствии свободных окон на много дней вперед корреспонденту «Газеты.Ru» заявили в сервисном центре «Атлант-М», который ранее был официальным дилером автомобилей Volkswagen.

«Можем записать только через две недели, до этого времени все окна заняты», — рассказал мастер-приемщик.

В техцентре «М1» сообщили, что взять автомобиль в работу смогут только через пять дней, объяснив ситуацию загруженностью станции техобслуживания (СТО) заказами.

«У нас очередь по записи. Перед зимой многие автомобили обслуживают, готовят к зиме», — объяснил сотрудник автосервиса.

В неофициальном автосервисе, специализирующемся на ремонте автомобилей Kia, пообещали записать кроссовер Sportage на диагностику и ремонт коробки передач только через два дня после обращения. Длительность самого ремонта мастер-приемщик пообещал назвать только по результатам диагностики.

Некому работать

Двухнедельное ожидание в очереди на ремонт автомобиля — повсеместное явление из-за нехватки сотрудников СТО (механиков, диагностов, кузовщиков), утверждают в «Союзе автосервисов».

«Вакансий в автосервисах гораздо больше, чем претендентов на них, и их заполнение по желанию работодателя невозможно.

Если сервис крупный, на 10 подъемников один или два могут простаивать просто потому, что нет людей,

которые на них бы работали», — рассказал «Газете.Ru» член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов.

Ситуация с администраторами и мастерами-приемщиками на рынке труда легче, но с персоналом в ремзоне — дефицит из-за их массового перехода на промышленные предприятия, предлагающие большие зарплаты, а также оттока мигрантов из России и демографической ямы, из-за которой на рынок труда выходит мало молодых специалистов, утверждает Плисов.

«Ситуация с очередями меняется в зависимости от качества сервиса. Чем он качественнее, тем больше очереди.

В приличные сервисы, имеющие постоянных клиентов, запись за две недели — это норма.

Редко кто растит очередь на больший срок, потому что клиенты тоже с трудом могут планировать свои дела на такое долгое время», — описал ситуацию член правления «Союза автосервисов».

К официалам не спешат

Гаражные ремонтники могут принять автомобиль день в день, отмечает Илья Плисов из «Союза автосервисов». Также нет проблем с записью на мелкое обслуживание вроде замены тормозных колодок. Зная, что такую работу можно выполнить за час, на СТО могут принять клиента в день обращения или на следующий. Если предполагается, что работа займет несколько часов или целую смену, с поиском такого промежутка времени будут проблемы, заключил он.

У официальных дилеров цены выше как на услуги, так и на запчасти, поэтому проблем с заездом на ремонт к ним нет — могут записать день в день. Тем, кто нуждается, например, в крупном кузовном ремонте, ждать своей очереди у дилера придется до месяца, отмечает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Кузовной ремонт мы стараемся выполнять в два этапа: сначала проходит осмотр и заказ запчастей, а затем работы.

На осмотр очередь в среднем до пяти дней.

На работы, если речь идет о ремонте и окраске, время ожидания составляет от пяти дней до недели. Для стапельных работ со снятием агрегатов или полным окрасом кузова автомобиля время ожидания может быть до месяца», — пояснил Тимашов «Газете.Ru».

На слесарный ремонт автомобиль можно сдать в день обращения, а диагностика зависит от ее сложности и занятости исполнителей, на нее отводится около 2-3 дней, уточнил он.

«Человейники» вытеснили сервисы

Дефицит механиков в автосервисах составляет 30% от требуемого числа персонала. Кроме того, в Москве сервисы вынуждены закрываться из-за активной застройки промзон, указывает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«В целом, массовые поломки автомобилей начинаются с холодного времени года, погода влияет. Да и количество сервисов в Москве сокращается, потому что программа застройки промзон многоэтажными домами отражается на них в первую очередь.

СТО и фирмы по ремонту агрегатов базируются в промзонах, и съезжать им некуда»,

— перечислил Хайцеэр проблемы автосервисов в беседе с «Газетой.Ru».

Немаловажным фактором стала и демографическая ситуация — основной возраст механиков сейчас более 40 лет, и специалистов не хватает точно так же, как и в других отраслях экономики — в промышленности и строительстве, заключил вице-президент НАС.