Названы минусы седана Changan Eado

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал особенности китайского седана Changan Eado.

«Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.», — отметил эксперт.

По словам эксперта, автоматическая коробка передач имеет проблемы. У нее течет сальник маслонасоса, возможны провороты главного упорного подшипника и повреждения задней крышки. Ресурс составляет порядка 300 тысяч км.

Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета, рано изнашивается рулевой механизм, выходят из строя датчики давления в шинах.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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