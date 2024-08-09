Владелец китайского автобренда HiPhi объявил себя банкротом

Китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили HiPhi, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает carnewschina.com.

Заявление в суд о предварительной реорганизации компания подала днем ранее. В нем говорится, что компания не может покрыть свои долги за счет активов и признает свою неплатежеспособность.

В течение шести месяцев Human Horizons будет сотрудничать с администраторами для защиты активов компании и привлечения стратегических инвесторов.

В феврале 2024 года стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую Hiphi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на завод для работников запрещен. Зарплату за январь сотрудникам обещают выплатить в конце февраля, а срок выплаты за отработанные дни в феврале будет определен позднее.

Позже выяснилось, что у Hiphi появился инвестор — американская фирма iAuto, которая вложит $1 млрд в HiPhi. Сделка была оформлена 10 мая. Однако возникли опасения по поводу финансовой стабильности iAuto и того, есть ли у фирмы обещанные средства.

Ранее сообщалось, что кроссовер DFSK ix5 подешевел в России на 600 тыс. рублей.