Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владелец китайского автобренда HiPhi объявил себя банкротом

Производитель китайских люксовых автомобилей HiPhi подал заявление о банкротстве

close
100%
HiPhi

Китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили HiPhi, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает carnewschina.com.

Заявление в суд о предварительной реорганизации компания подала днем ранее. В нем говорится, что компания не может покрыть свои долги за счет активов и признает свою неплатежеспособность.

В течение шести месяцев Human Horizons будет сотрудничать с администраторами для защиты активов компании и привлечения стратегических инвесторов.

В феврале 2024 года стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую Hiphi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на завод для работников запрещен. Зарплату за январь сотрудникам обещают выплатить в конце февраля, а срок выплаты за отработанные дни в феврале будет определен позднее.

Позже выяснилось, что у Hiphi появился инвестор — американская фирма iAuto, которая вложит $1 млрд в HiPhi. Сделка была оформлена 10 мая. Однако возникли опасения по поводу финансовой стабильности iAuto и того, есть ли у фирмы обещанные средства.

Ранее сообщалось, что кроссовер DFSK ix5 подешевел в России на 600 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами