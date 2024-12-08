Подростки забрасывают камнями автомобили на платной трассе M-12 в Нижегородской области

Подростки закидывают камнями машины на платном участке трассы М-12 «Восток» на участке Москва — Арзамас. Об этом сообщает Telegram-канал «Ni Mash».

«Около семи вечера они бросались с пешеходного моста между Большим Окулово и Новошино — попали в пять автомобилей, пробили им лобовые стекла. То же самое происходило там в мае», — говорится в сообщении канала.

По словам водителей, хозяин дороги, ООО «Автодор», разбираться не хочет, отмечает Ni Mash.

До этого 15-летний зацепер оказался в реанимации после трюков на автобусе в Петергофе — не удержался на ходу и рухнул на дорогу.

При этом за рулем автобуса был 46-летний водитель, который заметил зацепера только после падения. Подросток получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины на лице.

Ранее на видео попало, как подростки разгромили несколько электричек в Подмосковье.