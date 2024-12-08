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Водителям рассказали, к каким неисправностям авто не придерется инспектор ГАИ

Автоэксперт Колодочкин назвал четыре поломки авто, с которыми допустимо ездить

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Depositphotos

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, с какими неисправностями автомобиля можно ездить. Одна из них — сломанный вакуумный насос.

«Про рабочую тормозную систему в ПДД говорится вполне четко: если она неисправна, то ехать нельзя. А вот с неисправным вакуумным насосом двигаться можно. Кто ездил на Волге, тот поймет: вы нажимаете на педаль, а машина все равно едет, — сказал Колодочкин.

По его словам, можно также осторожно перемещаться при неработающем усилителе рулевого управления, особенно если этот усилитель – электрический.

Кроме того, ехать можно, если не горит одна фара. Запрет распространяется на негорящие фары, то есть на множественное число.

Если у автомобиля отлетела водительская щетка стеклоочистителя, на ее место можно поставить пассажирскую и продолжить движение.

До этого эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, что перед морозами в автомобиле следует проверить аккумулятор и термостат.

Напряжение в АКБ на заглушенной машине должно составлять не менее 12,6 В, уточнил он. В случае, если в двигатель залито «летнее» масло с индексом 10W-40, его нужно заменить на менее вязкое с первой цифрой в индексе 5 или 0.

Также нужно обратить внимание на то, насколько быстро прогревается двигатель. Может оказаться, что термостат завис в промежуточном положении, и охлаждающая жидкость все время проходит через радиатор. В таком случае зимой двигатель вообще не прогреется до рабочей температуры.

Ранее стало известно, с какими неисправностями не связываются в автосервисах.

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