В России предрекли подорожание автомобилей до 15% из-за падения курса рубля

Из-за ослабления рубля цены на официально продаваемые в России новые автомобили вырастут не менее чем на 5%, а на машины, ввезенные в рамках параллельного импорта, — на 10%. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше все будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», — рассказал Мосеев.

По разным оценкам, на складах в России скопилось 700-800 тыс. автомобилей 2024 года выпуска, и этот фактор будет удерживать автопроизводителей от существенного увеличения цен, потому что эти машины необходимо распродавать, добавил эксперт.

По словам Мосеева, в отличие от официально ввезенных автомобилей, на машинах, которые поступают в Россию в порядке параллельного и «серого» импорта, снижение рубля отразится незамедлительно.

«Курс рубля просел за последнюю неделю на 10%, и до этого также снижался. Поэтому цены на машины из параллельного импорта вырастут на 10-15%, там зависимость от курса прямая», — заключил Мосеев.

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