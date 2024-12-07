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Торопясь на свидание, красноярец разбил о светофор угнанную Toyota Camry

Под Красноярском водитель разбил угнанную машину о светофор, спеша на свидание

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Телеграм-канал «МВД 24»

В Красноярском крае предъявлено обвинение в угоне 21-летнему молодому человеку, который разбил машину отца во время поездки к девушке. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Полицейские выяснили, что правонарушитель не обучался и не получал водительское удостоверение. Более того, разбитая им иномарка была втайне «позаимствована» у отца, проживающего в селе Анцирь Канского района», — отмечается в сообщении полиции.

Молодой человек в начале сентября взял отцовскую Toyota Camry без спроса и отправился на свидание. На перекрестке в Канске он протаранил светофор и опору ЛЭП. Автовладелец, не увидев машину возле дома, заявил об угоне в полицию. Там ему рассказали об обстоятельствах исчезновения машины и случившемся ДТП.

Обвинительное заключение передано в суд, сыну-угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее архангельские гаишнике нашли в остановленной Toyota 3,4 кг наркотиков.

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