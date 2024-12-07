На видео сняли велокурьера, доставляющего заказ по ледяным торосам на Иртыше

Велокурьер в Омской области отправился доставлять заказ через замерзшую реку Иртыш, покрытую ледяными торосами. Об этом сообщает om1.ru в своем Telegram-канале.

«Курьер, предположительно, известной службы доставки поехал на велосипеде через Иртыш В соцсетях утверждают, что видеоролик был сделан сегодня», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что велосипедист медленно едет по льду. Не сумев преодолеть один из торосов, он пошел пешком по льду, ведя велосипед рядом за руль.

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