Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео сняли велокурьера, доставляющего заказ по ледяным торосам на Иртыше

В Омской области сняли на видео велокурьера среди торосов на льду Иртыша

Велокурьер в Омской области отправился доставлять заказ через замерзшую реку Иртыш, покрытую ледяными торосами. Об этом сообщает om1.ru в своем Telegram-канале.

«Курьер, предположительно, известной службы доставки поехал на велосипеде через Иртыш В соцсетях утверждают, что видеоролик был сделан сегодня», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что велосипедист медленно едет по льду. Не сумев преодолеть один из торосов, он пошел пешком по льду, ведя велосипед рядом за руль.

До этого в Красноярском крае молодого человека обвинили в угоне после того, как он без спроса взял автомобиль Toyota Camry у отца и поехал на свидание к девушке. На перекрестке в Канске он врезался в светофор и опору ЛЭП, машина получила сильные повреждения.

Ранее архангельские гаишники нашли у пассажира Toyota 3,4 кг наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами