«Мисс Россия» Анна Линникова сообщила, что на нее напал таксист

Анна Линникова, завоевавшая в 2022 году титул «Мисс Россия», сообщила в своем Telegram-канале о том, что в Санкт-Петербурге на нее напал водитель такси.

«С самого начала он был агрессивным, а потом вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше!» — написала Линникова.

Она добавила, что при этом за поездку со счета были списаны деньги и заверила, что будет добиваться моральной компенсации от агрегатора «Яндекс Go».

Анна Линникова родилась в 2000 году в Оренбурге, начала профессионально работать моделью в 16 лет. Спустя некоторое время переехала в Санкт-Петербург, где поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. Летом 2022 года она победила в конкурсе «Мисс Россия».

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