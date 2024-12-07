Продажи подержанных машин в России упали вслед за продажами новых

В ноябре 2024 года зафиксировано снижение продаж подержанных автомобилей на 12,6% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Объем перепроданных машин сократился на 12,6% в ноябре относительно результата октября (663,8 тыс. ед.), ставшего рекордным за период января-ноября», — отмечается в сообщении.

По сравнению с ноябрем 2023 года продажи подержанных машин за месяц выросли на 1% — с 550,7 тыс. машин до 554,2 тыс. Этот показатель обеспечили отечественные автомобили: из перерегистрации выросли год к году на 3%, а у иномарок зафиксирован спад с 387,1 тыс. в ноябре 2023-го до 386,5 тыс. в ноябре 2024-го.

За 11 месяцев 2024 года в России сменили владельцев 5,87 млн автомобилей против 6,14 млн в тот же период прошлого года.

Продажи новых автомобилей в России упали в ноябре 2024 года на 29% по сравнению с октябрем. О состоянии и перспективах российского авторынка подробно писала «Газета.Ru».

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, насколько вырастут цены на новые автомобили после Нового года.